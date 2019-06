Quando Iorio, da governatore, perse Isernia, ma il centrodestra non fiatò

Quando i conti non tornano e i corsi e ricorsi storici impongono delle precisazioni. O meglio delle letture approfondite delle recenti amministrative.

Fari puntati sulla coalizione del centrodestra che è uscita con le ossa rotta dal ballottaggio del 9 giugno. La prima riflessione riguarda il governatore Toma, accusato da più parti, anche dalla sua stessa maggioranza, di aver perso le elezioni. Se questo è vero in termini assoluti, non lo è, conti alla mano, se scendiamo nel particolare. In quanto il governatore, come noto, ha messo la sua firma su due liste del centrodestra: Forza Italia e E’ Ora. Che complessivamente hanno totalizzato il 18,2%, ben al di sopra della prima lista della coalizione, Popolari per l’Italia, che ha fatto registrare il 15%. Quindi le liste del presidente Toma sono state vincenti all’interno della coalizione.

Altro aspetto importante che rileviamo, sempre basandoci sui numeri, riguarda la dicotomia tra moderati e sovranisti. A Campobasso, all’interno del centrodestra, il polo moderato doppia quello sovranista: Forza Italia, E’ Ora e Popolari per l’Italia totalizzano il 33,2%. Lega (10,5%) e Fratelli d’Italia (5,24%) si fermano al 15,7%.

Per l’altra questione che ci preme approfondire, dobbiamo fare un passo indietro. Partendo dalle recenti dichiarazioni dell’ex presidente Iorio. Che non ha risparmiato bordate all’attuale governatore Toma. Tra i responsabili, a suo giudizio, della debacle di Campobasso. Così ricordiamo a Iorio cosa successe nel 2012 alle comunali di Isernia. Quando lui, da governatore della Regione, indicò come candidato sindaco della coalizione per la cittadina pentra, la sorella Rosa. Le cronache dell’epoca raccontano non solo che la scelta fu effettuata in prima persona da lui, ma anche dei malumori che tale decisione suscitò nella coalizione. L’armata del centrodestra al primo turno raccolse il 58,64%, contro il 23,55 del centrosinistra. Rosa Iorio rimediò 12 punti in meno rispetto alle liste. Maggioranza schiacciante in consiglio comunale per il centrodestra, ma gli isernini al ballottaggio, nonostante l’anatra zoppa, scelsero Ugo De Vivo. Che vinse con il 53,37% contro il 42,62 di Rosa Iorio. Situazione ancora peggiore di quanto successo ora a Campobasso. Con la differenza che all’epoca nessuno all’interno del centrodestra regionale fiatò o rinfacciò la scelta al governatore dell’epoca. Mentre oggi è proprio lui, a parte invertire, a dare addosso a Toma. Con, evidentemente, scopi ben precisi. RP