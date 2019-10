Quando il cioccolato incontra l’olio d’oliva fa bene anche ai diabetici

Lo studio del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche dell’università La Sapienza di Roma

In barrette, a scaglie o in tavoletta. Fondente o al latte: ma quanto è buona la cioccolata! Gioia e dolori per i nostri palati e del nostro girovita, off limits per i diabetici per i quali però arrivano notizie confortanti seppur ancora in fase sperimentale. Secondo uno studio pubblicato su “Clinical Nutrition” se al cioccolato si uniscono gli effetti salutari dell’olio d’oliva la glicemia non ne risente. L’oleouropeina, una sostanza estratta dall’olio extravergine d’oliva: riesce infatti a evitare che la glicemia diventi alta – cosa che in genere accade dopo avere consumato la “normale” cioccolata – consentendo dunque di gustare questo alimento senza dover ricorrere ai prodotti senza zucchero. La cioccolata “speciale” è stata messa a punto da ricercatori del Dipartimento di Medicina Interna e Scienze Mediche dell’università La Sapienza di Roma.