Quando il Campobasso riuscì a battere la Juventus, era il 13 febbraio 1985

Con una rete al ’38 i Lupi rifilarono una sconfitta alla formazione allora guidata da Giovanni Trapattoni

Trentasette lunghi anni. Un’eternità eppure quell’impresa storica è rimasta indelebile nel cuore di tutti i tifosi rossoblu, ma più in generale di tutti gli amanti del calcio.

Era il 13 febbraio del 1985.

Il Campobasso con una rete al ’38 (tiro di Guido Ugolotti deviato da Pioli) riuscì a battere la Juventus di Giovanni Trapattoni. Per i Lupi si trattava della prima gara nel nuovo impianto di Contrada Selvapiana, per l’occasione pieno in ogni ordine di posto. Era l’ottavo di andata di Coppa Italia (al ritorno la Juventus vinse per 4-1).