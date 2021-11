Qualità della vita, sprofonda Campobasso, sale Isernia (La classifica)

Campobasso dal 65esimo del 2020, sprofonda al 78esimo; Isernia sale al 75esimo, dal 79esimo del 2020. Potrebbe sembrare una bocciatura per il capoluogo regionale e una promozione per Isernia, ma non è così perché entrambi i centri restano stabilmente nella parte bassa della classifica. Si tratta della graduatoria nazionale della qualità della vita, uno studio realizzato da Italia Oggi e l’Universita’ La Sapienza di Roma. In testa alla classifica, Parma, maglia rosa per la qualità della vita e anche capitale della cultura. Niente di nuovo per il Molise, dove Campobasso e Isernia navigano stabilmente nella parte bassa di una graduatoria che premia sanità, Università, cultura, ambiente e tempo libero. Tutti settori che in Molise non sono d’eccellenza.

LA CLASSIFICA