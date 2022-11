Qualità della vita, meglio Isernia di Campobasso. Ma la classifica non sorride al Molise

Nel report generale Campobasso non fa meglio di una 81esima posizione, mentre Isernia si piazza al 75esimo posto. Le città prese in esame sono 107

Meglio Isernia che Campobasso. È questo il quadro che emerge dal report annuale stilato dal quotidiano economico ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), giunto alla 24ª edizione, che indaga la qualità della vita nelle città del Belpaese.

Nella classica generale Campobasso non fa meglio di una 81esima posizione, mentre Isernia si piazza al 75esimo posto. Dati che non fanno sorridere visto che in totale i comuni presi in considerazione sono 107.

Lo studio di ItaliaOggi, oltre alla classifica generale, che ordina le città per qualità della vita, traccia altre classifiche parziali che rispondono alle 9 dimensioni lungo le quali si snoda l’analisi. I comparti presi in esame sono: affari e lavoro; ambiente; istruzione e formazione; popolazione; reati e sicurezza; reddito e ricchezza; sistema salute, sicurezza sociale, tempo libero e turismo.

Se nel ‘listone’ generale Campobasso guarda dal basso verso l’alto decine di città, per quanto riguarda il comparto ‘Istruzione e formazione’ si piazza a metà classifica, ‘guadagnando’ la 55esima posizione. Peggio Isernia: 76esimo posto. Discorso simile nella classifica parziale che indaga ‘Reddito e ricchezze’ concentrate sulla popolazione: 74 Campobasso, 75 Isernia, così come per il parametro ‘Affari&Lavoro’, che indaga i tassi di occupazione e disoccupazione sulla popolazione locale.

Ma chi troviamo ai piani alti? E in coda?

Trento, prima in classifica, è seguita da Bolzano. Terza Bologna.

Al fondo della classifica, invece, troviamo i “soliti noti” che si muovono su e giù senza grandi scossoni: subito sopra Crotone c’è in discesa Siracusa (106 da 104), poi Caltanissetta (105 da 101), e in lieve risalita Napoli (104 da 106).