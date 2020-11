Qualità della vita, male le province molisane: Campobasso 71esima, Isernia 84esima

E’ stata pubblicata la classifica annuale sulla qualità della vita di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla XXII edizione e che quest’anno tiene conto anche della pandemia in corso. Le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono infatti quelle che perdono più posizioni in classifica generale. In testa c’è Pordenone, seguita da Trento, in coda invece troviamo Foggia. Male anche le province molisane: Campobasso si trova in 71esima posizione, Isernia 84esima. La qualità della vita delle due province molisane è segnata con il rosso (scarsa). Se diamo uno sguardo alle singole voci, le province molisane svettano, sorprendentemente, ma solo apparentemente, per quanto riguarda il sistema Salute. Il dato aggrega informazioni sulla dotazione di posti letto in reparti ospedalieri ad alta specializzazione e su quella di apparecchiatura diagnostiche. Isernia è addirittura prima, Campobasso 15esima. Il dato è, evidentemente, “dopato” dalla presenza delle strutture private. La carenza di posti letto è, come evidente in questo periodo, uno dei mali atavici della nostra regione.