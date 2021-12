Qualità della vita, crollo assoluto per la provincia di Campobasso. Preoccupano lavoro e sicurezza

Se non è una Caporetto, poco ci manca. E’ impietoso il verdetto sull’indagine – divulgata oggi dal Sole 24 Ore – sulla Qualità della Vita 2021 relativa alle province italiane, che comprende anche alcuni mesi dell’anno precedente. Una fotografia che vede Campobasso regredire in maniera marcata, con ben ventisei posizioni perse rispetto al rilevamento precedente, uno dei crolli più significativi dell’intera graduatoria. Ora è ottantesima, seguita da Isernia (81.ma), stabile e senza variazioni significative ma comunque altrettanto in difficoltà.

I numeri di Campobasso non lasciano spazio ad interpretazioni se ad essere scremato è il report in lungo e in largo, andando oltre la già preoccupante situazione complessiva. I parametri non promettono nulla di buono, ad iniziare dal dato sulla ‘Ricchezza e i Consumi’ con un poco lusinghiero 61esimo posto (+1). Il secondo indice in positivo, seppur in forma modesta, riguarda l’Ambiente e i Servizi: timidi segnali di risveglio (+2) che valgono comunque un 70esimo posto, ben lontano dalle province virtuose. Le buone notizie finiscono qui. Gli altri parametri fanno segnare un crollo verticale: dal lavoro (-12, addirittura al 97esimo posto) alla combo giustizia-sicurezza (-47 posizioni), passando per gli indici demografici, sofferenti da diversi anni. Campobasso indietreggia di ben 52 posizioni, segnale inequivocabile dello spopolamento cronico. L’altro riscontro allarmante riguarda Cultura e tempo libero, un -45 rispetto a dodici mesi prima valevole addirittura la novantaduesima piazza, assolutamente in coda se si considera il computo dell’intero panorama italiano, da 107 province totali.