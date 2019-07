Quali sono i giochi preferiti nella regione?

Sarà che il motivo è da ricercare nel dominio dei dispositivi mobile, sarà che ormai appare assolutamente semplice giocare a slot e videolotterie in qualsiasi momento e in qualsiasi posto ci si trovi, ma anche per il Molise è arrivato inesorabile il momento del sorpasso delle videolotterie sulle lotterie tradizionali. Come del resto per tutti i gamers, anche per quelli molisani il fascino delle slot, siano esse online o all’interno delle sale da gioco, è totale. I fattori che hanno determinato l’acuirsi del fenomeno vanno cercati, senza troppi giri di parole, nel reale appeal che un certo tipo di gioco esercita sugli utenti.

Fino a qualche anno fa, il dominio assoluto era nelle mani delle lotterie tradizionali: Lotto e Superenalotto la facevano da padroni. La crescita esponenziale del mercato dei dispositivi mobili (smartphone e tablet) e l’accesso sempre più semplice ad una connessione dati hanno poi fatto il resto. Oggi, a prescindere dall’appeal che possa esercitare una sala giochi tradizionale, la possibilità di giocare in qualsiasi istante della giornata da qualsiasi posto in cui siamo, ha determinato la crescita esponenziale del mercato online. La questione, però, è ben più semplice di quanto possa apparire.

Se da un lato la crescita del mercato dei giochi online ha contribuito alle modifiche delle preferenze degli utenti verso i giochi facilmente rintracciabili online, dall’altro l’abbandono dei giochi tradizionali in favore delle slot e delle videolotterie va ricercato necessariamente, oltre che nella facilità di accesso, nel maggiore appeal che certi giochi riescono a esercitare sui player rispetto a quelli cui siamo normalmente abituati.

Il Molise non fa eccezione: ecco perché i giocatori preferiscono le slot e le videolotterie

Ovviamente anche il Molise non fa eccezione. La questione infatti non è di matrice territoriale. Le slot piacciono perché, banalmente, “sono un gioco” molto più di altri giochi. Oggi qualsiasi utente, di qualsiasi livello culturale o reddituale, può fare una partita alle slot senza necessariamente conoscerne il funzionamento. Non vi è mai capitato, mentre aspettate al bar il caffè di inserire una moneta da 1 euro nella famosa “macchinetta”? Il motivo? Un semplice tentativo, la voglia banale di provare come funziona e, soprattutto, la consapevolezza che non dovrete impegnarvi poi così tanto per fare una partita. Solo puntare 1 euro, girare il rullo e sperare in una vincita.

Le slot e le videolotterie, in effetti, rispondono perfettamente alle esigenze di un giocatore che vorrebbe, semplicemente, rilassarsi magari dopo cena o dopo pranzo, mentre sorseggia un caffè o un amaro al bar con gli amici. L’approccio alle slot machine non necessita infatti di particolari conoscenze se non quelle relative ai principali sistemi di funzionamento: peraltro una slot oggi, una volta premuto start, ci restituisce anche una sorta di “consiglio” su cosa puntare con l’ormai banale scritta “hold” che ci conserva la combinazione migliore.

Ecco quindi che anche i giocatori molisani hanno iniziato ad abbandonare i giochi classici in favore delle slot. Se volessimo stilare una sorta di classifica dei giochi preferiti in questa regione, inevitabilmente al primo posto troveremmo slot e videolotterie. A seguire le lotterie e subito dopo i giochi online come bingo, poker e giochi di carte.