“Quale Poi”, la diretta facebook su Federazione PD Basso Molise

Parte oggi, 18 maggio alle ore 19, un percorso di formazione in rete promosso dalla Fondazione Costituente presieduta da Gianni Cuperlo e svolto in collaborazione con Immagina, che sarà trasmesso in diretta sulla pagine facebook della Federazione PD del Basso Molise.

Il ciclo di lezioni avrà come titolo “Quale Poi” e si comporrà di dieci lezioni-incontro con personalità del mondo dell’economia, della cultura, della scienza, del giornalismo, ecc, sulla prospettiva di uscita dall’emergenza e rifletterà su come costruire una società migliore di quella che lasciamo alle spalle.

Spazierà dai temi dell’impresa alla cultura, dal lavoro all’Europa, dalle disuguaglianze alla salute, dalla comunicazione alla partecipazione.

La prima lezione “Quale Rinascimento” , sarà tenuta da Vittorio Emanuele Parsi: politologo, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano (ha appena pubblicato un e-book “Vulnerabili. Come la pandemia cambierà il mondo. Tre scenari per la politica internazionale” (Piemme) che analizza lo scenario globale e i rischi per la tenuta degli ordinamenti sociali e democratici).

