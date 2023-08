Quale futuro per il vitivinicolo in Molise e Abruzzo, il convegno

Il prossimo 31 agosto si terrà a Vasto un confronto per cercare soluzioni ai danni causati da peronospora e cambiamenti climatici e dal calo della produzione. Presente anche il sottosegretario all’Agricoltura

Le problematiche legate al settore vitivinicolo per le regioni Abruzzo e Molise sono numerose, sia di carattere regionale sia di carattere nazionale. In aggiunta a questi vanno rilevati i danni causati questa primavera dalla peronospora e quelli legati al clima. Si è passati da un inverno poco piovoso ad una primavera piovosa ad un’estate con alte temperature.

Questo ha generato una serie di ripercussioni negative per i vitini cultori e per le cantine. Ad essere colpite sono state le produzioni simbolo per le regioni Abruzzo e Molise, quelle del Montepulciano e quelle del Trebbiano. A questo si aggiunge il fatto che i vigneti colpiti dalla peronospora prima di tre anni non rientreranno in produzione, ne scaturisce una perdita stimata di circa il 30% di produzione.

Nell’ambito delle iniziative di Terra Viva Abruzzo Molise si è ritenuto di promuovere un convegno dal titolo “QUALE FUTURO PER IL VITIVINICOLO IN ABRUZZO E MOLISE?”, con la partecipazione del sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo, del presidente nazionale Terra Viva Claudio Risso, del segretario generale CISL Abruzzo Molise Giovanni Notaro, del segretario generale FAI-CISL Abruzzo Molise Franco Pescara, dirigenti e assessori della Regione Abruzzo e Molise, e produttori del settore, che si terrà a Vasto il giorno 31/08/2023, dalle ore 16,30 presso la Sala Parrocchiale San Lorenzo Martire sita in Via Provinciale San Lorenzo.

Lo scopo del convegno è mettere in luce i problemi che attanagliano il settore e ricerca insieme agli autorevoli ospiti soluzioni a sostegno e rilancio dello storico e importante settore per le due regioni.