Quadrivio pericoloso, scontro tra due auto: solo tanto spavento per i conducenti (FOTO)

VENAFRO

Violento impatto tra due auto stamane al quadrivio sull’arteria che conduce verso Cassino e Napoli. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, una Alfa Romeo Giulietta e un Suv. Fortunatamente, solo tanto spavento per i conducenti a bordo delle due auto. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Venafro per tutti i rilievi del caso e impegnati nel ricostruire la dinamica dell’incidente. Tuttavia, l’incrocio è stato già scenario di diversi sinistri, probabilmente, anche a causa dell’impianto semaforico spento. Il traffico lungo la strada ha subito qualche rallentamento per meglio consentire le operazioni di rimozione dei veicoli.