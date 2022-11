Quadrati a maglia realizzati alla casa Pistilli per combattere la violenza sulle donne

Ospiti e operatori della struttura di via delle Frasche hanno contribuito al progetto portato in Molise dall’associazione “Liberaluna Onlus”: domenica le coperte in piazza Vittorio Emanuele e la raccolta fondi

Quadrati fatti a maglia uniti da un filo rosso che formeranno una coperta per combattere la violenza sulle donne. Il lavoro a maglia come metafora della consapevolezza del proprio sé. L’idea del progetto è quella di affermare la possibilità di uscire dalla violenza partendo dalla consapevolezza delle donne che possono cambiare la propria vita.

Il progetto “Viva Vittoria” è diffuso in tutta Italia e sarà presente in varie piazze del Paese, tra cui quella di Campobasso. In Molise è stata l’associazione Liberaluna Onlus a portare questa manifestazione nel capoluogo di regione.

Un’opera relazionale condivisa quella di fare quadrati a maglia, per dire no alla violenza, che ha trovato un vasto consenso in regione. E’ stata creata una vera e propria rete di persone che hanno sostenuto l’associazione Liberaluna e i quadrati, che formeranno delle coperte uniti da un filo rosso, saranno esposte in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso domenica 20 novembre.

Il progetto ha visto la partecipazione straordinaria della casa di riposo Pistilli di via delle Frasche a Campobasso. Ospiti e personale della struttura hanno lavorato nelle ultime settimane per realizzare i quadrati che poi saranno uniti agli altri che arriveranno e formeranno le coperte che saranno presenti domenica in piazza. Quando si terrà anche una raccolta fondi per l’associazione Liberaluna che gestisce il centro antiviolenza ed avrà, in tal modo, l’opportunità di portare avanti le proprie attività. In piazza Vittorio Emanuele ci sarà una distesa di coperte e ogni cittadino potrà acquistarle, contribuendo al ricavato che sarà devoluto a Liberaluna.

Questa mattina, mercoledì 16 novembre, c’è stata la consegna dei 15 quadrati realizzati da ospiti e operatori della casa Pistilli. Presente per l’associazione Liberaluna la psicologa del centro antiviolenza, Emanuela Teresa Galasso, che ha ringraziato la struttura di via delle Frasche per la preziosa collaborazione al pregevole progetto.