“Quad” distrutto dalle fiamme in via Lombardia, necessario l’intervento dei Vigili del fuoco

Un intervento dei Vigili del fuoco ha destato attenzione questa sera fra i residenti del quartiere San Giovanni a Campobasso (via Lombardia). Un quad, un mezzo a quattro ruote che si usa per il fuoristrada e che non di rado capita di vedere circolare anche città, è andato praticamente distrutto dalle fiamme. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e ora stanno redigendo una relazione per capire l’origine del piccolo rogo.