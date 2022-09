Q Talk, tutto pronto per terza puntata: le domande ai candidati per capire e decidere

Martedì 13 settembre nei nostri studi Alessandra Salvatore, Costanzo Della Porta, Annamaria Belmonte e Giovanni Moriello

Ancora una manciata di giorni prima delle elezioni del 25 settembre e noi proseguiamo, a Q Talk, con le domande per comprendere le posizioni di tutti i candidati sugli argomenti dirimenti per il Molise. Dalla sanità, alle infrastrutture, passando per lo spopolamento. Per capire, conoscere e decidere.

Come già detto le scorse settimane dobbiamo necessariamente derogare al nostro consueto format, fatto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per rispettare le rigide regole della “par conditio”.

Sarà una sorta di tribuna elettorale con gli ospiti che avranno due minuti a disposizione per rispondere alle domande.

Dopo il successo della scorsa settimana che ha fatto registrare il record di ascolti, sfiorate le 20mila visualizzazioni, (QUI LA SECONDA PUNTATA), la terza puntata è in programma questa sera martedì 13 settembre e avremo nei nostri studi Alessandra Salvatore per il Partito Democratico, Costanzo Dalla Porta di Fratelli d’Italia, Annamaria Belmonte del Movimento 5 Stelle e Giovanni Moriello di Italia Sovrana e Popolare.

