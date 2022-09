Q Talk, tutto pronto per la quarta puntata: le domande ai candidati per capire e decidere

Martedì 20 settembre nei nostri studi Rossella Gianfagna, Alberto Tramontano, Ottavio Balducci e Nicoletta Radatta

Solo 5 giorni ci dividono dalle elezioni del 25 settembre. Ultime ore di una campagna elettorale che terminerà venerdì sera, prima del silenzio elettorale, e noi continuiamo qui a Q Talk, con le domande per capire chi saprà affrontare al meglio la sanità, il lavoro, l’assenza di infrastrutture in Molise. Crediamo sia giusto informarsi, conoscere, per poi decidere. Abbiamo ospitato nei nostri studi quasi tutti i candidati per capire le posizioni dei singoli aspiranti al Parlamento.

Come già detto le scorse settimane dobbiamo necessariamente derogare al nostro consueto format, fatto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per rispettare le rigide regole della “par conditio”.

Sarà una sorta di tribuna elettorale con gli ospiti che avranno due minuti a disposizione per rispondere alle domande.

La quarta puntata è in programma questa sera, martedì 20 settembre, e avremo nei nostri studi Rossella Gianfagna per il Partito Democratico, Alberto Tramontano della Lega, Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle e Nicoletta Radatta di Unione Popolare con De Magistris.

A partire dalle 21 di martedì 20 settembre saremo in diretta su:

