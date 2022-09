Q Talk speciale elezioni – terza puntata: confronto tra i candidati al Parlamento

Nei nostri studi Alessandra Salvatore per il Partito Democratico, Costanzo Dalla Porta di Fratelli d’Italia, Annamaria Belmonte del Movimento 5 Stelle e Giovanni Moriello di Italia Sovrana e Popolare

Ancora una manciata di giorni prima delle elezioni del 25 settembre e noi proseguiamo, a Q Talk, con le domande per comprendere le posizioni di tutti i candidati sugli argomenti dirimenti per il Molise. Dalla sanità, alle infrastrutture passando per lo spopolamento. Per capire, conoscere e decidere.

Sostegni per contenere il caro energia e sostenere famiglie e imprese, la sanità a pezzi, ha ancora senso il commissariamento?, come trattenere i giovani nella nostra regione.

Di questo e tanto altro su Q Talk, speciale elezioni.

