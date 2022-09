Q Talk speciale elezioni – seconda puntata: confronto tra i candidati al Parlamento

Nei nostri studi Giuseppe Cecere (Partito Democratico), Annaelsa Tartaglione (Forza Italia), Giuseppina Occhionero (Azione/Italia Viva), Riccardo Di Palma (Movimento 5 Stelle)

Poco più di due settimane alla sfida del voto. Ancora pochi giorni di una campagna elettorale già atipica e breve, prima delle elezioni del 25 settembre. E allora Q Talk prosegue nel suo ciclo di trasmissioni ospitando i candidati al Parlamento. Con tutte le domande che vanno fatte, per capire, conoscere e decidere.

Come già detto la scorsa settimana dobbiamo necessariamente derogare al nostro consueto format, fatto di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, per rispettare le rigide regole della “par conditio”.

Sarà una sorta di tribuna elettorale con gli ospiti che avranno due minuti a disposizione per rispondere alle domande. Ovviamente inviteremo i rappresentanti di tutti i soggetti politici presenti sulla scheda elettorale.

Questa sera per la seconda puntata nei nostri studi Giuseppe Cecere per il Partito Democratico, Annaelsa Tartaglione di Forza Italia, Giuseppina Occhionero di Azione-Italia Viva e Riccardo Di Palma del Movimento 5 Stelle.

Crisi energetica e bollette impazzite, autunno bollente per i cittadini e ancora la sanità a pezzi nella nostra regione.

Di questo e tanto altro su Q Talk, speciale elezioni.

