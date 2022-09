Q Talk speciale elezioni – quarta puntata: confronto tra i candidati al Parlamento

Nei nostri studi Rossella Gianfagna per il Partito Democratico, Alberto Tramontano della Lega, Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle e Nicoletta Radatta di Unione Popolare con De Magistris

Solo 5 giorni ci dividono dalle elezioni del 25 settembre. Ultime ore di una campagna elettorale che terminerà venerdì sera, prima del silenzio elettorale, e noi continuiamo qui a Q Talk, con le domande per capire chi saprà affrontare al meglio la sanità, il lavoro, l’assenza di infrastrutture in Molise. Crediamo sia giusto informarsi, conoscere, per poi decidere. Abbiamo ospitato nei nostri studi quasi tutti i candidati per capire le posizioni dei singoli aspiranti al Parlamento.

Questa sera per la quarta puntata di Q Talk speciale elezioni avremo nei nostri studi Rossella Gianfagna per il Partito Democratico, Alberto Tramontano della Lega, Ottavio Balducci del Movimento 5 Stelle e Nicoletta Radatta di Unione Popolare con De Magistris.

Caro energia e aiuti a famiglie e imprese, la sanità, lo spopolamento, nemmeno più tanto lento, ma sicuramente inesorabile della nostra regione.

