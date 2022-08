Q Talk speciale elezioni – prima puntata: confronto tra i candidati al Parlamento

Nei nostri studi Ottavio Balducci (Movimento 5 Stelle), Nicola Cavaliere (Forza Italia), Caterina Cerroni (Partito Democratico), Luigi Valente (Azione/Italia Viva)

Q Talk riprende le trasmissioni, in anticipo rispetto a quanto programmato, per proporvi uno speciale elezioni a poco meno di un mese dalle Politiche del 25 settembre.

Per le regole della “par condicio”, solo per questo speciale elezioni, non potremo mandare in onda i messaggi che arrivano sui nostri canali social.

Questa sera nei nostri studi Ottavio Balducci, candidato all’uninominale del Senato per il Movimento 5 Stelle, Nicola Cavaliere candidato al proporzionale del Senato con Forza Italia, Caterina Cerroni capolista del Pd sul proporzionale della Camera e Luigi Valente candidato sul proporzionale del Senato con Azione – Italia Viva.

Conduce il direttore editoriale Mimmo di Iorio.

