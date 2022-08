Q Talk speciale elezioni, le coalizioni in campo possono scriverci per partecipare alla trasmissione

Un mese di campagna elettorale: tempo breve rispetto al passato per conoscere candidati e programmi. Per questo Il Quotidiano del Molise riprenderà in anticipo la trasmissione di approfondimento politico, Q Talk, con speciali sulle elezioni politiche.

La nostra testata giornalistica invita i rappresentanti delle coalizioni a prendere parte alla trasmissione Q Talk. Tutte le coalizioni sono invitate a partecipare ed avranno egual spazio nel dibattito.

Per manifestare la propria adesione si prega di scrivere all’indirizzo giusepperocco@quotidianomolise.it.