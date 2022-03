Q Talk, il nuovo format del Quotidiano: pensato per te, perché “la libertà è partecipazione”

Ogni martedì sera in diretta sul sito e su tutte le piattaforme e i canali social

Oltre gli schemi classici della comunicazione per dare a tutti la possibilità di esserci. Se la libertà è partecipazione, come cantava Gaber, allora sui nostri canali ne troverete un’espressione compiuta. Anche per questo abbiamo ideato un talk moderno, pensato per l’era del digitale. Nel nostro studio non ci saranno passerelle, ma solo domande. E a porle, oltre a noi giornalisti, sarete voi. Potrete interagire in diretta durante la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali, fare domande o esprimere opinioni. Cercheremo di trattare i temi di strettissima attualità con uno spirito nuovo. Cercando di non annoiarvi ma pretendendo risposte. Sulla sanità che non funziona, sui collegamenti lumaca, sulla politica che non fa la politica.

Avremo ospiti in studio, collegamenti in esterno, interviste tra la gente e approfondiremo, insieme a voi, le tematiche più scottanti. Quelle che stanno riducendo il Molise ad una regione fantasma. Perché se i cittadini fuggono da questa terra bisogna studiare e capire le ragioni di tale esodo. Lo faremo insieme a voi, anzi sarete voi a dettare la linea. Vi chiederemo di indicarci la strada per fare le domande giuste. E, ovviamente, pretenderemo risposte da chi ci governa.

Proveremo ad essere veloci, scardinando i canoni dei tempi televisivi e adeguandoci alle esigenze del web e dei social. Dove tutto è maledettamente veloce, forse troppo. Ci fermeremo il tempo necessario per capire cosa ne sarà di noi e del nostro Molise. E per farlo abbiamo bisogno di voi. Perché la libertà è partecipazione. mdi

Dal 5 aprile, ogni martedì, a partire dalle 19.45, saremo in diretta

Sarà possibile interagire commentando la diretta presente sulle pagine social. Le domande e i commenti saranno letti in trasmissione. Sarà possibile anche inviare Whatsapp al numero 351.6036240.