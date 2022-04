Q Talk, il confronto Toma-Fanelli ‘infiamma’ il web: successo di pubblico

Migliaia di spettatori e centinaia di commenti e interazioni: il primo confronto che ha aperto la campagna elettorale ha appassionato i molisani

Sanità, turismo da valorizzare per un Molise da esportare all’estero. Ma anche alleanze in vista delle prossime regionali, trasporti e welfare.

Sono stati questi alcuni dei temi trattati durante la puntata di ieri di Q Talk, il format del Quotidiano del Molise che nasce con l’obiettivo di dare voce ai cittadini e approfondire le problematiche del Molise.

Ospiti della trasmissione condotta da Mimmo di Iorio sono stati il Presidente, Donato Toma, e la consigliera regionale Micaela Fanelli, in quello che, di fatto, è stato il primo confronto in vista delle elezioni regionali.

Eccezionalmente per la puntata di ieri, martedì 26 aprile, Q Talk ha variato leggermente il suo format dando la possibilità di un confronto diretto e serrato tra i due papabili candidati alla presidenza della Regione Molise.

Un confronto che ha rispettato le attese della vigilia: più di 20mila le visualizzazioni totali della puntata che è stata trasmessa in diretta sulle piattaforme social del gruppo Quotidiano del Molise e centinaia i commenti che sono arrivati da parte dei cittadini sia sui social che attraverso il nostro numero di WhatsApp.

Q Talk si conferma il format di riferimento dei molisani sia per l’attualità che per la politica. Un consenso in termini di pubblico, visualizzazioni, commenti e interazioni che premia lo sforzo che editore e redazione del Quotidiano del Molise portano avanti tutti i giorni per offrire ai molisani una informazione di qualità e attenta a dare la parola ai cittadini.