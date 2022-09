Q-Talk, ascolti record per la seconda puntata. Martedì 13 terzo confronto tra i candidati al Parlamento

Ascolti record con oltre 17mila visualizzazioni per la seconda puntata di Q-Talk, condotta da Mimmo Di Iorio e andata in onda martedì scorso, 6 settembre (LA PUNTATA QUI), sul sito web del Quotidiano del Molise, www.quotidianomolise.com, pagina Facebook quotidianomolise.it, pagina Facebook Campobasso Tv, pagina Facebook Termoli Tv, pagina Facebook Radio Valentina, pagina Facebook Molise nel Cuore, pagina Twitter @Quot_Molise, canale YouTube Quotidiano Molise, canale Twitch quotidianomolise e in differita su Tvi Molise.

Martedì prossimo, 13 settembre, ci sarà la terza e penultima puntata prima delle elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Gli ospiti saranno Annamaria Belmonte per il Movimento Cinque Stelle, Alessandra Salvatore per il Pd-centrosinistra, Costanzo della Porta per Fratelli d’Italia-centrodestra e Giovanni Piccirilli per Italia Sovrana e Popolare.