Q Sport, stasera la seconda puntata eccezionalmente al mercoledì

A partire dalle 19.45 sulle pagine del Quotidiano e le piattaforme collegate, nuovo appuntamento con la trasmissione sportiva. In studio, l’esterno rivelazione del Campobasso Federico Pace

Eccezionalmente al mercoledì per la settimana che precede le festività pasquali, torna stasera Q Sport, la trasmissione di approfondimento sportivo del quotidiano. Ricco menù per la seconda puntata. Calcio di serie C con il Campobasso proiettato sulla sfida di sabato a Catanzaro; Magnolia Basket, reduce dall’andata di quarti di finale dei playoff scudetto. Infine calcio regionale, con il Termoli sugli scudi in Eccellenza.

Ospiti nello studio di Leandro Lombardi l’esterno rivelazione del Campobasso Federico Pace; il coach della Magnolia Mimmo Sabatelli; l’allenatore del Termoli Esposito e il giornalista Francesco Presutti. Sarà possibile interagire in diretta commentando tramite social, tutto a partire dalle 19.45.