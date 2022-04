Q Sport, numeri importanti anche nella seconda puntata al mercoledì

Campobasso calcio e Magnolia basket alle prese con i rispettivi finali di stagione, un parallelo piaciuto agli ascoltatori del Quotidiano, che anche nella seconda puntata hanno premiato Q Sport, la trasmissione di approfondimento sportivo eccezionalmente al mercoledì.

Numeri importanti e tante interazioni in diretta, quasi una spinta al finale di stagione del Lupo, ‘rappresentato’ da Federico Pace, e alle speranze di rimonta delle ragazze di Sabatelli, impegnate stasera a Venezia.

Dopo la pausa per le festività, l’appuntamento con la terza puntata è per lunedì 25 aprile, sempre in diretta dalle 19.45