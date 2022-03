Q-Sport, il nuovo format del Quotidiano raddoppia: ogni lunedì approfondimenti sullo sport

Dalla prossima settimana il nuovo format del Quotidiano del Molise raddoppia con Q-Sport, la trasmissione di approfondimento sportivo del lunedì con ospiti in studio e collegamenti, rigorosamente in diretta dalle 19.30 e in costante interazione con il pubblico da casa. Una nuova voce nel panorama dell’informazione regionale, tutto in orbita calcio di serie C, Serie D, tornei regionali e altri sport.

Fin dalla prima puntata di lunedì 4 aprile, focus sulla corsa salvezza del Campobasso in terza serie e all’appassionante lotta al vertice nel campionato di Eccellenza, con particolare attenzione all’Isernia, impegnata anche nei quarti della Coppa Italia oltre i confini regionali.

L’appuntamento settimanale con Q-Sport mira al coinvolgimento dei tanti sportivi/appassionati della nostra regione, che avranno la possibilità di interagire e di porre domande agli ospiti in studio, alimentando temi sportivi e curiosità sui personaggi che si ‘nascondono’ dietro la figura mainstream dei beniamini del tifo.

Una nuova voce dinamica, fatta di informazione sportiva e di esperienze di vita, al via in concomitanza con il rush finale dei vari campionati.