Punto nascite Termoli, Manzo e Fontana: «Lavoreremo tutti insieme per garantire gli standard di sicurezza»

REDAZIONE TERMOLI

«L’incontro di oggi al Ministero della Salute, con i tecnici del Comitato Percorso Nascita e i sindaci dei Comuni del basso Molise – raccontano Manzo e Fontana subito dopo la riunione – è stato molto positivo. Concordiamo tutti sulla priorità di mettere al centro la sicurezza delle mamme e dei bambini, quindi di lavorare per una salute di qualità che garantisca alle pazienti un parto sereno e in piena sicurezza. Non abbiamo lasciato soli i sindaci del basso Molise – affermano i due Consiglieri M5S – e oggi abbiamo voluto essere presenti a Roma accanto a loro, insieme ai nostri parlamentari Antonio Federico, Rosalba Testamento e Fabrizio Ortis. Da qui continueremo un confronto costante e costruttivo sul territorio con i vertici Asrem, la Regione, i Commissari e i Sindaci, affinché si raggiungano tutti i parametri di sicurezza previsti: le mamme e i bambini del basso Molise ne hanno tutto il diritto. Ecco perché lavoreremo insieme e con spirito propositivo verso questo obiettivo che ci vede tutti uniti – concludono i portavoce regionali – e, in questa fase, il Comitato Percorso Nascita potrebbe essere un prezioso supporto».