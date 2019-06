Punto Nascite, «si chiude per mancanza di medici»

REDAZIONE TERMOLI

Comunicazioni ufficiali alla fine dell’incontro durato più di quattro ore tra il commissario e il sub commissario alla sanità della Regione Molise, Angelo Giustini e Ida Grosso, e i sindaci del basso Molise non ci sono state. Chi si aspettava un perché, una spiegazione alla chiusura del Punto Nascita del San Timoteo di Termoli da parte dei vertici della sanità molisana è rimasto deluso. Giustini al termine della riunione con i sindaci ha preferito “disertare” le telecamere e i microfoni che lo aspettavano all’uscita della sala consiliare. Da lui un laconico «abbiamo comunicato la chiusura del punto nascita e scusate ma se è già stato firmato da quando secondo voi?» e rispetto alla domanda sulla possibilità di un ripensamento, di una riapertura magari alla fine dell’estate un secco: «il sindaco che è lì con i sindaci dirà tutto», prima di imboccare le scale del Comune di Termoli e andare via. Ci ha pensato il primo cittadino di Termoli, Francesco Roberti, a spiegare quanto accaduto nel corso di quattro ore di un incontro dai toni incandescenti. E il perché della chiusura del Punto Nascite del San Timoteo sta tutta nella dichiarazione rilasciata da Roberti: «oggi il problema è di personale e i dieci anni che hanno bloccato le assunzioni in questo ospedale hanno decretato indirettamente la morte di questo ospedale ma noi non lo consentiremo». A nulla, infatti, sono valsi i bandi di gara pubblicati dall’Asrem alla disperata ricerca di medici che venissero a lavorare in basso Molise. Il Punto Nascita ha chiuso non tanto e non solo per la questione legata al Decreto Balduzzi (la famosa soglia dei 500 parti da dover superare per “sopravvivere” per la quale, negli ultimi anni Termoli aveva sempre chiesto e ottenuto una deroga). Il problema sta tutto, stando a quanto venuto fuori al termine della riunione, nella carenza di personale per coprire i turni. Una carenza diventata insostenibile senza rinforzi freschi a coprire i turni mancanti. Di qui la decisione di chiudere dal 30 giugno il Punto Nascita e di conseguenza anche il Nido nonostante resterà aperta l’attività ambulatoriale di Ostetricia, la Ginecologia (intesa come interventi e operazioni) e la Pediatria almeno durante le ore del giorno mentre per la notte si ricorrerà ai medici di reperibilità. «E’ una situazione che sicuramente porteremo all’attenzione dei tavoli romani – ha affermato ancora Roberti – durante l’incontro come sindaci del basso Molise abbiamo cercato di difendere il nostro ospedale e continueremo a farlo. Abbiamo intenzione adesso – ha proseguito il sindaco di Termoli – di mettere in campo tutta una serie di iniziative per evitare la chiusura. Ringraziamo i commissari che sono venuti per avere un confronto, abbiamo chiarito alcuni aspetti da cui emerge che da un punto di vista politico nazionale a partire dal Ministro Grillo dei 5Stelle e al Mef questa regione non esiste salvo quando ci chiedono di fare sacrifici, di dare l’acqua alla Campania e lo facciamo con le cisterne, di prenderci l’immondizia di Napoli perché c’è l’emergenza rifiuti, quando ci hanno chiesto che l’Italia doveva superare il gap energetico rispetto alle altre nazioni dell’Europa e abbiamo accettato la Turbogas, parchi eolici e fotovoltaici, mentre quando chiediamo qualcosa a livello romano non veniamo ascoltati». Di qui la decisione di arrivare anche a delle manifestazioni forti di protesta. «Siamo convinti che la sanità è un diritto sancito dalla Costituzione e noi metteremo in campo tutte le azioni necessarie per salvaguardare questo ospedale. Siamo pronti – ha affermato ancora Roberti – anche a formulare le dimissioni di tutti e 80 i sindaci dei Comuni del basso Molise altrimenti andremo dal presidente Mattarella che ci dovrà garantire che non ci sono cittadini di serie B e quelli di serie A ma che anche noi abbiamo dignità e la necessità di salvaguardare la salute dei nostri cittadini, il futuro dei nostri figli e quello del nostro territorio». Una chiusura che a Termoli nessuno vuole se si considera la valanga di polemiche e riflessioni che hanno fatto il giro di Facebook. E proprio sul popolare social network il gruppo “Donne e Mamme Termoli” ha deciso di organizzare per lunedì un sit in di protesta. La protesta, creata attraverso un evento di Facebook, si chiama “Voglio nascire a Termoli!!!” che si terrà lunedì mattina, alle 10, davanti ai cancelli del San Timoteo.