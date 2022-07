Si è dimesso in maniera volontaria il facente funzioni del Reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo di Termoli, Dino Molinari. La decisione è stata assunta dallo stesso Molinari e comunicata con tre mesi di anticipo all’Asrem. Una lunga carriera a Termoli durata 33 anni di cui 11 come facente funzioni. Dimissioni che arrivano quando c’è attesa per l’udienza al TAR proprio contro la chiusura del punto nascita che si terrà ad ottobre.