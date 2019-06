Punto Nascite: «ecco quello che succederà dopo il 30 giugno»

REDAZIONE TERMOLI

Fino agli inizi di luglio i bambini avranno sul codice fiscale la dicitura L113, quella che identifica come luogo di nascita Termoli. Dagli inizi di luglio in poi, invece, tutto questo scomparirà per effetto della chiusura del Punto Nascita e della conseguenza che nessun bambino nascerà più a Termoli. «Il 30 giugno è l’ultimo giorno in cui possono essere effettuati i ricoveri per donne che devono partorire», ha affermato tra l’afflitto e lo sconsolato Bernardino Molinari primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo. Una vera e propria mannaia per tutti coloro che avevano già programmato di non spostarsi da casa e che, invece, adesso si sono visti piombare addosso la chiusura del punto nascita sostanzialmente da un giorno all’altro. Chiusura che, per il momento, pare definitiva. «Speriamo che ci sia un ritorno ma è una cosa che non vediamo vicino», ha proseguito Molinari che ha provato a mettere un po’ di ordine in un pomeriggio convulso e sconcertante. «Dal 1 al 7 luglio dobbiamo smaltire qualsiasi attività nei confronti di donne in gravidanza e dall’8 luglio, se ci sono ancora presso il reparto di Ostetricia delle pazienti gravide dovranno essere trasferite e quindi immagino che gli ultimi nati di Termoli saranno non oltre i primi di luglio». Che faranno invece le donne incinte che si dovessero presentare in pronto soccorso? «Noi non possiamo garantire per loro, credo che poi ci saranno delle riunioni successive con la direzione per capire come affrontare il problema, ma le donne che non avranno una condizione di patologia in essere saranno dimesse e potranno rivolgersi dove vorranno. Per quelle che eventualmente avranno delle condizioni particolari in cui si può prospettare un rischio nelle dimissioni, sarà nostro compito accompagnarle e destinarle nelle sedi più appropriate. Sicuramente non lasceremo nessuno per conto proprio – ha proseguito Molinari – è nostro compito cercare di dare assistenza fino a quando è possibile». Molinari che, dal canto suo, ha voluto rimarcare quanto il provvedimento sia arrivato a sua conoscenza nella tarda serata di mercoledì nonostante «io non abbia ricevuto alcuna nota ufficiale. Si tratta di un annuncio importante per tutte le donne che avevano intenzione di partorire a Termoli affinché si sappia la notizia», ha proseguito il primario di Ostetricia e Ginecologia. Sotto la lente, però, anche la situazione della Pediatria «dove il grave problema è la carenza di medici. La Pediatria potrà assistere i bambini fino al 7 luglio e dovranno essere dimessi anche entro quella data perché da quella data in poi non ci saranno più pediatri in presenza h24 come noi ginecologi, solo nelle ore diurne, la notte sarà garantita attraverso la pronta disponibilità». Secondo Molinari, però, «secondo i numeri si evince che il reparto di Pediatria manterrá i posti letto e quindi sarà più attivo con la possibilità di gestire casi particolari e specifici con assistenza attiva anche di notte che non sarà possibile gestire su Termoli».