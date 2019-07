Punto Nascita, «violato il programma operativo»

REDAZIONE TERMOLI

L’obiettivo è quello di «scongiurare il rischio che si concretizzi la disposta chiusura del punto nascita» anche considerando che la presunta «violazione del programma operativo approvato con legge dello Stato fino a profili di contraddittorietà che riguardano anche l’esplosione della mobilità passiva e senza dimenticare che ancora oggi non abbiamo contezza delle misure che sono state ipotizzate dai nosocomi delle regioni limitrofe per garantire all’utenza molisana il diritto alla salute connesso alla Ostetricia e Ginecologia». E’ stato firmato al termine della riunione che si è tenuta lunedì sera presso la sala consiliare del Comune di Termoli l’atto che dà mandato allo studio legale Iacovino di Campobasso di impugnare davanti ai giudici del Tar Molise il decreto con il quale il commissario ad acta Giustini ha disposto la chiusura del punto nascita di Termoli. Una battaglia, quindi, che si giocherà davanti ai giudici del tribunale amministrativo e che punta, quanto meno, ad ottenere la sospensiva del provvedimento per dare “respiro” e permettere al punto nascita di tornare ad operare. A spiegare i passaggi è stato l’avvocato Massimo Romano che assieme ai colleghi curerà il ricorso. «L’esigenza che emerge – ha affermato Romano – è quella di scongiurare il rischio che si concretizzi la disposta chiusura del punto nascita. Il provvedimento della struttura commissariale e della Asrem ha disposto la sospensione dei ricoveri e un periodo cuscinetto di qualche giorno per garantire la gestione dei casi già presenti. L’obiettivo è quello di congelare il prima possibile gli effetti del provvedimento che avrebbe un impatto insostenibile tanto più in un momento come quello attuale il periodo estivo non ci vogliono particolari conoscenze giuridiche per capire che la tempistica è paradossale. Quello che emerge dalla riunione rappresentativa del territorio bassomolisano è eloquente – ha proseguito Romano – c’è una rivendicazione che non riguarda un singolo, un Comune o una parte politica, c’è una rappresentanza estesa e unanime del basso Molise che rivendica il diritto costituzionale alla salute. Abbiamo focalizzato degli aspetti tecnici che saranno sottoposti all’attenzione del tribunale amministrativo auspicando un pronunciamento che tenga conto del fatto che non si può imputare agli utenti, ai sindaci e ai Comuni che sono espressione esponenziale delle comunità un adempimento che è imputabile alla struttura commissariale che è da 10 anni che governa la regione Molise su queste basi e su tutte le altre considerazioni dalla violazione del programma operativo approvato con legge dello Stato fino a profili di contradditorietà che riguardano anche l’esplosione della mobilità passiva e senza dimenticare che ancora oggi non abbiamo contezza delle misure che sono state ipotizzate dai nosocomi delle regioni limitrofe per garantire all’utenza molisana il diritto alla salute connesso alla Ostetricia e Ginecologia».