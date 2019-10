Punto Nascita, «Toma ha fatto quel che poteva. La deroga non era nei suoi poteri»

REDAZIONE TERMOLI

E’ andato a buon fine, come tengono a sottolineare le donne del comitato Voglio Nascere a Termoli l’incontro che si è svolto questa mattina a Campobasso con il presidente Toma. Al centro la questione del Punto Nascita di Termoli che sarebbe destinato a scomparire dal Pos 2019/2021. «Due ore di incontro fruttuoso che hanno svelato diversi retroscena e che hanno aperto una possibile trattativa per una manovra che vedrebbe il Molise e il Punto Nascita di Termoli come capofila di una “rivoluzione». «Toma è dalla nostra parte, ci ha spiegato Alessandra Di Pasquale, quello che spettava fare e che era in suo potere lo ha fatto carte alla mano». Quanto alla deroga sul punto Nacita Toma, incalzato dalle fondatrici del comitato ha affermato che non rientrava nei suoi poteri fare tale richiesta poiche lui non è il commissario ma che ha sollecitato ripetutamente Asrem, Sosto, Giustini e Grillo (allora Ministro).