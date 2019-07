Punto nascita, sindaci pronti alla battaglia legale al Tar

REDAZIONE TERMOLI

Un ricorso per bloccare il decreto che ha sancito la “morte” del punto nascita del San Timoteo di Termoli e, allo stesso tempo, un impegno che guarda al futuro, al nuovo piano operativo ancora da redigere e alla necessità di far parlare i territori soprattutto quello di Termoli con un bacino di utenza di 105mila abitanti. Ha preso il megafono per raccontare la sua verità e chiarire tutto quello che l’amministrazione comunale di Termoli e le altre amministrazioni del basso Molise stanno mettendo in campo il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Una battaglia di tutto il basso Molise per la salvaguardia dell’unico ospedale rimasto in zona ma soprattutto la necessità di ridare voce a un territorio «che è stato venduto e boicottato», come hanno affermato tantissime persone nel corso della manifestazione. Non vuole fare polemiche Roberti, stigmatizza l’operato di chi sta gettando discredito. «Basta dire che il declino del San Timoteo è iniziato nel 2010». Allo stesso tempo punta il dito anche contro chi racconta «che non vogliamo andare a partorire in un ospedale che dista solo 30 chilometri da Termoli». Il tutto condito con la presentazione di un ricorso che sarà effettuata a breve «per impugnare gli atti che sono stati firmati dal commissario e dall’azienda sanitaria. Abbiamo chiesto un incontro e stiamo comunicando i dati per andare a Roma dal Presidente della Repubblica, Mattarella, e dalla Ministra Grillo – ha affermato Roberti – dopo ci siederemo tutti a un tavolo per programmare il nuovo piano operativo sanitario come dice la legge ascoltando i sindaci perché il San Timoteo non è l’ospedale di Termoli ma di 105mila residenti». E sotto la lente ci va a finire anche la «viabilità precaria in un territorio ad alto dissesto idrogeologico per cui oggi c’è una strada e domani viene bloccata. Male fa – ha affermato Roberti – chi racconta che non vogliamo andare a partorire in un ospedale che dista solo 30 chilometri da Termoli. E’ illogico quello che ci hanno raccontato e hanno messo in campo. Se c’è un debito sanitario iniziassero a pagare anche le aziende private perché non si può andare a discapito di quelle pubbliche». Di qui la decisione, presa durante la riunione dei sindaci che si è tenuta nel pomeriggio a Termoli, di dare mandato allo studio Iacovino e a Massimo Romano di presentare un ricorso al Tar per cercare di revocare la chiusura del punto nascita perché quello che è certo «è che non ci fermeremo davanti a nulla».