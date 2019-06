Punto Nascita, si manifesta a colpi di «sonagli per bambini»

REDAZIONE TERMOLI

Un incontro per analizzare e fare il punto sulla situazione e sul futuro dell’ospedale San Timoteo di Termoli alla luce della chiusura del punto nascita bassomolisano e, allo stesso tempo, l’organizzazione della manifestazione di protesta per lunedì mattina ad opera delle mamme del gruppo Facebook Donne&Mamme Termoli che alle 10 saranno all’interno del piazzale antistante il nosocomio bassomolisano per protestare rispetto alla decisione di chiudere il punto nascita. Si è discusso di questo nel corso dell’incontro organizzato ieri pomeriggio dal Comitato San Timoteo. D’altronde era stato proprio il Comitato che porta il nome del nosocomio bassomolisano ad annunciare e denunciare l’imminente chiusura del punto nascita. Una denuncia, però, caduta nel vuoto che ha portato all’attuale situazione. Nel cortile della chiesa di San Timoteo c’erano gran parte degli iscritti del comitato e di semplici cittadini preoccupati della deriva che sta prendendo la sanità in basso Molise. E c’erano anche le mamme che manifesteranno lunedì mattina. Una manifestazione pacifica. Armati di sonaglini per bambini ribadiranno ancora una volta quanto la chiusura del punto nascita sia una sciagura per un territorio strategico e importante per il Molise. «Vogliamo manifestare il nostro dissenso e la nostra rabbia per i provvedimenti che hanno preso negli ultimi giorni ma che erano già stati decisi da tempo – ha affermato la presidente del gruppo, Cinzia Ferrante – far passare questa situazione in sordina sarebbe come dire che non ci interessa niente, invece ci batteremo. Siamo semplici cittadini, non abbiamo interessi di partiti politici e non abbiamo nessuno che ci sponsorizza. Siamo semplici donne e mamme di Termoli che si presenteranno quella mattina armate di sonaglini per bambini e tanta rabbia». Al loro fianco i sindaci del basso Molise che hanno fatto quadrato per la salvaguardia del San Timoteo e i cittadini. Gli stessi che su Facebook stanno riversando tutta la propria rabbia in una sorta di corsa a trovare il colpevole di una situazione che fa male a tutti. «Alcune donne sono veramente in crisi – ha confidato la Ferrante – ho diverse amiche che dovrebbero partorire nei prossimi mesi e si trovano completamente spaesate perché è come se uno all’improvviso non avesse più una casa. E’ vero che la persona segue il medico ma il punto di riferimento era il San Timoteo. Per le persone che avevano deciso di partorire altrove cambia poco, anche se ci appoggiano nella nostra battaglia perché la scelta di partorire a Termoli è una scelta come quella di andare fuori», ha proseguito la Ferrante relativamente alle accuse che corrono tramite Facebook nei confronti di tutte le persone che hanno partorito in questi anni a Vasto. «Nessuno può impedire a una persona di andare dove danno un servizio migliore, invece di dare la colpa a chi partorisce fuori bisogna chiedersi perché la gente va a partorire fuori? Questo è il discorso. Vedo tante persone che attaccano le mamme che hanno deciso di andare a partorire fuori ma ci siamo chieste il perché? Io personalmente il 2 luglio andrò ad operare mio figlio a Vasto perché qui le liste di attesa per un intervento alle adenoidi erano lunghissime e mio figlio aveva bisogno allora ho scelto di andare altrove. E non dovete condannarmi per questo».