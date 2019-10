Punto Nascita, «senza la deroga ai 500 parti inutili le vittorie in tribunale»

La bordata di Laura Venittelli contro il Presidente Toma: «Nei verbali delle Conferenze Stato-Regioni non ci sono accenni a Termoli»

«Anche se dovessimo vincere l’udienza di merito al Tar ad aprile ad oggi c’è comunque il rischio di chiusura del Punto Nascita perché la Regione Molise non ha fatto la richiesta di deroga ai 500 parti». E’ la bordata lanciata dall’ex parlamentare del Pd, Laura Venittelli, uno degli avvocati del pool che sta seguendo il ricorso presentato dal Comune di Termoli, da altri Comuni della costa molisana e da un gruppo di donne incinte contro la chiusura del Punto Nascita del San Timoteo. Una bordata che getta un velo di incertezza rispetto al futuro della struttura dove attualmente stanno nascendo diversi bambini per effetto della doppia sospensione al decreto di chiusura disposta non solo dal Tar Molise ma anche dal Consiglio di Stato nell’udienza che si è tenuta una decina di giorni fa. La Venittelli, però, carte alla mano ha deciso di uscire allo scoperto. «E’ la stessa avvocatura dello Stato che ha difeso la Regione Molise a puntare proprio sull’assenza della richiesta di deroga alla chiusura – ha affermato l’ex parlamentare dem – in politica ci vuole passione ma anche la volontà di essere guidati dal principio di trasparenza e di lealtà nei confronti dei cittadini», ha proseguito la Venittelli che punta l’attenzione sulle ultime dichiarazioni del presidente della Regione Molise, Donato Toma, relative proprio alla richiesta di deroga. «Nei verbali delle Conferenze Stato-Regioni non c’è verbalizzata una sola richiesta di Roma per la conservazione del Punto Nascita di Termoli per il quale c’è bisogno che la politica regionale si metta in opera formalizzando delle richieste al Ministero della Salute, al Comitato Percorso Nascita e al Tavolo di Monitoraggio. Nei verbali delle Conferenze Stato-Regioni ci sono delle richieste formalizzate da altre regioni ma non c’è nessun accenno alla questione Termoli. Le richieste – ha proseguito la Venittelli – si fanno nell’immediato per consentire ai tavoli nazionali di effettuare monitoraggi e verifiche di quello che sta accadendo. Noi invece abbiamo un direttore sanitario facente funzioni che al momento non ha neanche lo stimolo di spingere sui concorsi perché per mettere in sicurezza quel Punto Nascita abbiamo bisogno di medici di ostetricia e di pediatria». Un silenzio latente che potrebbe “costare caro” anche nel momento di una eventuale vittoria al termine dell’udienza di merito del prossimo 8 aprile. Di qui l’ennesimo appello che la Venittelli lancia alla politica molisana affinché faccia qualcosa nel concreto per il Punto Nascita di Termoli. «Il 14 novembre arriverà a Termoli il sottosegretario del Mef, Baretta, invito il presidente Toma e le varie associazioni a lavorare insieme per immaginare un documento e un percorso da presentare a Baretta perché anche in basso Molise c’è il diritto alla salute e c’è il diritto a nascere. Non ci dimentichiamo che se dovesse chiudere il Punto Nascita di Termoli le donne saranno costrette a rivolgersi a Campobasso o a Chieti, località che sono impossibili da raggiungere in sicurezza date le condizioni delle strade e dei trasporti già in condizioni “normali”. Nel caso di patologie tempo-dipendenti nessuna donna ha la possibilità di raggiungere queste località. L’ospedale più vicino è Vasto con il quale, però, non sono mai stati attivati accordi di confine. Questo significa che se una donna dovesse arrivare a Vasto e lì il reparto è pieno potrebbe anche essere mandata a casa. I Lea di cui si è tanto vantato il presidente Toma sono passati da 167 a 180 perché nel 2017 c’era il tema del punto nascita di Termoli che andava chiuso. Oggi nel verbale che è stato tanto decantato da Toma il Punto Nascita di Termoli è scomparso, segno è che la politica regionale non ha dato corso alla necessaria procedura per consentire al Punto Nascita di restare in piedi. Noi possiamo vincere anche le battaglie dal punto di vista giudiziario ma non avremo le condizioni per mantenerlo in vita».