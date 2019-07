Punto nascita, «ricorso sì ma anche attivazione dell’accordo con l’Abruzzo»

REDAZIONE TERMOLI

Tre richieste. La prima di «attivare l’accordo di confine con il vicino Abruzzo e far spostare i medici di Vasto presso il San Timoteo di Termoli». La seconda di tenere alta l’attenzione rispetto al «Patto della Salute all’interno del quale far rientrare tutte le modifiche e le deroghe di cui la sanità molisana ha bisogno». E la terza richiesta indirizzata direttamente all’Asrem: «bandire i concorsi per primario di Ginecologia in immediato ma anche di Ortopedia onde evitare che il San Timoteo venga smembrato e ridotto a mero pronto soccorso e poliambulatorio come andiamo dicendo da tempo». Sono queste le richieste che sono state presentate dal Comitato San Timoteo nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nei locali della parrocchia termolese. Richieste alle quali hanno fatto seguito le dimissioni di Nicola Felice dal ruolo di presidente del Comitato che con le lacrime agli occhi ha parlato di sofferenza per quanto avvenuto, di test di resistenza della popolazione da parte di chi vuole smantellare tutto, rispendendo al mittente le accuse di allarmismo che erano state mosse al comitato negli passati. Di qui la decisione di Felice di dimettersi e lasciare il tutto nelle mani del Comitato, non prima, però, di aver avanzato le richieste che lui stesso ha ritenuto fattibili. Sotto la lente, però, è andato a finire anche il ricorso che a breve sarà presentato davanti al Tar Molise. «E’ giusto che i ricorsi vengano fatti – ha affermato Felice – ma vista anche l’esperienza del passato con Larino e Venafro e i risultati che abbiamo avuto che pur essendoci state delle sentenze della magistratura amministrativa e ordinaria non è successo nulla, credo che adesso spetti alla politica assumersi gli impegni che non sono stati portati avanti. Così come responsabilità devono prenderle anche i sindacati, le associazioni e gli ordini professionali. La prima soluzione, come lo stesso decreto Giustini rilancia, è quella di fare un accordo con l’Abruzzo per avere un unico coordinamento utilizzando anche i professionisti che attualmente lavorano sull’ospedale di Vasto anche per il punto nascita di Termoli. Questo consentirà di non far viaggiare le partorienti ma possono essere i professionisti a viaggiare anche perché il punto nascita è validissimo e questo dimostrerà la potenzialità del territorio. Si tratta di un provvedimento facile da ottenere data la vicinanza anche politica del centrodestra sia in Molise che in Abruzzo e lo stesso tavolo tecnico non troverà difficoltà ad avallare un accordo del genere che è venuto fuori anche da diversi tavoli tecnici in cui si è spinto a recuperare il senso di vicinanza e di accordo tra le strutture e le regioni limitrofe». Sotto la lente l’importanza di far rientrare all’interno del Patto della Salute «che doveva essere approvato a marzo e dopo è stato derogato tutte quelle deroghe che dovrebbero far superare le criticità che ci sono attualmente. Non possiamo non tenere conto di questo momento fondamentale, quindi tutti i politici e lo stesso commissario ad acta oltre che i commissari dovrebbero fare delle proposte per far valere le nostre istanze». E infine l’ultima richiesta all’Asrem «alla quale chiediamo la riorganizzazione del personale. Deve bandire il concorso da primario per Ginecologia e criticità forte a breve per Ortopedia chiediamo perché non è stato attuato l’accordo fatto con l’università che prevedeva il Pos che prevedeva come primario assegnato ortopedia di Termoli all’Università. Ripristinare i concorsi. Noi formuleremo un documento ben preciso ma diversamente se passa molto tempo credo che non ci sarà speranza per questo e quando era stato programmato di far restare un unico ospedale così verrà e da tempo diciamo che il San Timoteo resterà un pronto soccorso e un poliambulatorio».