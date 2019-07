Punto nascita, «revocare il provvedimento». Si tenta il dialogo con il Ministro

REDAZIONE TERMOLI

Cercare di attuare una strategia politica che arrivi a convincere il Ministro alla Salute, Giulia Grillo, a revocare il provvedimento firmato dal commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini che ha chiuso il punto nascita del San Timoteo di Termoli. Si è parlato anche di questo nel corso dell’incontro che la delegazione parlamentare molisana ha tenuto presso il Comune di Termoli con il sindaco Francesco Roberti e gran parte degli altri primi cittadini del basso Molise che stanno portando avanti una vera e propria battaglia contro la chiusura del punto nascita. A ribadire il concetto è stata la parlamentare di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione. «Credo che oggi la testimonianza che siamo tutti qui sia una dimostrazione che c’è attenzione. Si tratta di una questione che dovrà essere risolta cercheremo assieme alla squadra dei 5Stelle di portare avanti la proposta di chiedere al Ministro Grillo di sospendere la direttiva che ha disposto la chiusura del punto nascita e capire quali sono le azioni che vogliono mettere in campo è impossibile andare avanti in questa situazione in una città come Termoli dove essendo stata avviata la stagione turistica ha una popolazione superiore rispetto a quella degli altri mesi dell’anno. Mi auguro che questa sia una occasione per fare chiarezza su tutta la sanità molisana». Dal canto suo Antonio Federico del MoVimento 5Stelle ha rimarcato quanto «le domande che tutti si stanno ponendo rispetto alla riapertura dovranno essere riportate al Comitato nazionale percorso nascite, per metterlo a disposizione per una interlocuzione con i sindaci e gli operatori del territorio per fare un quadro di quello che è accaduto in questi anni per arrivare a questa naturale conseguenza di tutto un percorso che ha portato a una non più fidelizzazione del servizio pubblico e allo stesso tempo capire se ci sono formule che sono state già utilizzate in altre realtà territoriali con situazioni di disagio per vedere se è possibile una riapertura. Ai sindaci diremo che siamo qui per ascoltare le proposte che vengono da questo tavolo e quelle che possono essere delle valutazioni fatte dagli amministratori locali e mettiamo a disposizione la rete delle relazioni istituzionali per mettere a disposizione quello che è necessario per trovare delle soluzioni qualora fosse possibile trovarle».