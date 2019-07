Punto nascita, la sopravvivenza di Isernia dipende da Termoli. Il concetto ribadito davanti al Tar

REDAZIONE TERMOLI

E’ attesa per domani l’ordinanza sull’istanza cautelare relativa alla richiesta di sospensiva avanzata contro la chiusura del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. L’udienza che si è tenuta questa mattina al Tar Molise è durata circa un’ora. Tanto è bastato ai giudici amministrativi per sentire il parere degli avvocati presenti in aula Enzo Iacovino e Massimo Romano in rappresentanza dei sindaci del basso Molise, Laura Venittelli per le 13 mamme del ricorso ad adiuvandum, un delegato di Franco Gaetano Scoca in rappresentanza dell’Asrem, l’avvocato di Stato Vitullo e Alberta De Lisio per la Regione Molise. Una discussione lunga che si è tenuta a porte chiuse con la difesa dell’Asrem che avrebbe insistito sul fatto che l’apertura del punto nascita metterebbe a repentaglio la salute delle partorienti perché non ci sarebbero le condizioni di sicurezza sanitaria. Per contro, invece, Iacovino e Romano avrebbero evidenziato l’assenza di attivazione degli accordi di confine con le regioni limitrofe con la conseguente incertezza per le partorienti di poter essere ricoverate altrove e che la carenza di medici che si era palesata a fine giugno e aveva portato l’Asrem al provvedimento di chiusura del punto nascita non troverebbe riscontro nella condizione attuale che vedrebbe la stessa Asrem in procinto di assumere nuovo personale insistendo, quindi, sulla necessità dell’ordinanza cautelare. L’avvocato di Stato, invece, avrebbe riferito che la Regione non ha richiesto la deroga per il San Timoteo, di fatto andando a confermare quello che era già stato affermato dal Comitato Percorso Nascita e rilanciato dal Ministro Grillo all’indomani della decisione di chiudere il punto nascita, ossia che la sopravvivenza di Isernia sarebbe dipesa dalla chiusura di Termoli. Ora resta alta l’attesa per la decisione che dovrebbe arrivare nella giornata di domani e che potrebbe segnare lo spartiacque per la sopravvivenza, o meno, del punto nascita del San Timoteo.