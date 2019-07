Punto nascita, il Tar concede la sospensiva

REDAZIONE TERMOLI

Il Tar ha concesso la sospensiva. La comunicazione è arrivata direttamente dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Sì tratta di un provvedimento importante che di fatto congela il decreto del commissario ad acta Giustini, in attesa dell’udienza del 24 luglio. «Siamo fiduciosi – ha affermato Roberti – voglio ringraziare gli avvocati che stanno seguendo il ricorso che ho presentato insieme agli altri sindaci del Basso Molise per la chiusura del Punto Nascita di Termoli. Guardiamo con speranza a quando si entrerà nel merito al Tribunale Amministrativo Regionale.

Continuiamo a restare uniti e manifestiamo per una giusta causa. Il prossimo 24 luglio ne sapremo di più, per noi, oggi, è una grande notizia».