Punto nascita, Federico: «Le preoccupazioni dei molisani sono state raccolte con disponibilità»

REDAZIONE TERMOLI

«Oggi pomeriggio, al Ministero della Salute -si legge in un post Facebook pubblicato dal pentastellato Antonio Federico- ho partecipato al Tavolo di confronto sul Punto Nascite di Termoli, insieme ai tecnici del Comitato percorso nascite e una delegazione di sindaci e altri rappresentanti del basso Molise. Al centro del dibattito, la necessità di garantire la sicurezza per le donne e per i nascituri attraverso un percorso che nelle prossime settimane coinvolgerà Ministero, struttura commissariale, rappresentanti locali, ma anche medici e cittadini aggiungo io. Ringrazio la struttura ministeriale e i tecnici del Comitato percorso nascite che hanno risposto in poco tempo alla mia richiesta di incontro con i rappresentanti del territorio. Le preoccupazioni di tanti molisani sono state raccolte con la disponibilità propria di chi ha a cuore solo il benessere dei cittadini. La sanità è materia troppo seria e delicata per non immaginare una condivisione orizzontale di ogni scelta. Mantenere poi in piedi un sistema sanitario pubblico e di qualità significa anche mantenerlo sostenibile, sicuro e accessibile a tutti».