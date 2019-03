Punto nascita «ecco i nostri dati». Ma la deroga alla chiusura ancora non c’è

REDAZIONE TERMOLI

Centoquaranta amniocentesi effettuate dal 2014 ad oggi, 8343 visite ambulatoriali con il 99% delle consulenze del reparto negli ultimi tre anni che sono state effettuate verso il pronto soccorso. Prestazioni che sono aumentate negli ultimi tre anni: nel 2016 erano state 988, salite a 1325 nel 2017 e a 1430 nel 2018. Cinquecento gli interventi effettuati in un anno con una sola seduta di sala operatoria a settimana «legata alla carenza cronaca degli anestesisti riuscendo comunque a garantire uno standard molto elevato di attività chirurgica», con un reparto dedito alla formazione e all’aggiornamento «attraverso dei congressi di alto livello». E ancora l’attenzione nei confronti della donazione delle cellule staminali da cordone ombelicale «che ci vede ai massimi livelli e quasi sulla stessa lunghezza d’onda dell’Agostino Gemelli di Roma che è importante per combattere le patologie come la leucemia». Sono questi i dati che sono stati forniti dal primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia Bernardino Molinari nel corso dell’incontro organizzato dal reparto ieri al cinema Sant’Antonio di Termoli. Sotto la lente è andato a finire il futuro del reparto il cui punto nascita è ancora a rischio in base ai criteri richiesti dal Ministero che attesta su 500 parti il minimo necessario per la salvaguardia del punto nascita. A Termoli, invece, nel 2018 il bilancio è stato chiuso con 350 parti mentre nel 2017 si era toccata quota 500. «Ci sono delle difficoltà legate alla gestione della sanità nazionale e regionale. Oggi – ha affermato Molinari – siamo voluti uscire dal reparto per informare sulla nostra attività che svolgiamo quotidianamente senza dare adito a problemi che sono inesistenti». Sotto la lente la spada di Damocle rappresentata dalla soglia dei 500 parti «anche se ci sono notizie dal Ministero secondo le quali si vorrebbe rivedere i parametri sulla base della denatalità che si sta verificando nelle regioni». Restano invece in campo le iniziative che l’Asrem vogliono mettere in campo per creare una sanità al passo con i tempi, primo fra tutti lo spostamento della sala operatoria. «C’è già un progetto ma dovrà essere nuovamente analizzato dal Commissario ad acta anche se il nostro obiettivo è quello di avere una sanità al passo con i tempi». Per il direttore dell’ospedale unico regionale Morelli «un ospedale non è tale se non c’è disciplina di ginecologia come anche di chirurgia, ortopedia e cardiologia». E se è stata ribadita l’insicurezza che serpeggia da anni, è stato il direttore amministrativo dell’Asrem, Antonio Forciniti, a mettere in evidenza quanto «il settore deve lavorare per lo stesso scopo e bisogna lasciare da parte le contrapposizioni e lavorare tutti insieme. Nessuno è in grado di dare delle soluzioni nell’immediato. Ci vuole un percorso che ha bisogno di tempo per invertire il trend».