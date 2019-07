Punto nascita e sospensiva del Tar, ecco quello che è successo: SEGUI LA DIRETTA

REDAZIONE TERMOLI

Una conferenza stampa per tracciare il punto della situazione rispetto alla decisione del Tar di concedere la sospensiva al decreto che dalla mezzanotte di domenica chiudeva il punto nascita del San Timoteo di Termoli alla luce del ricorso presentato dagli avvocati Iacovino e Romano per conto di 13 amministrazioni comunali del basso Molise e di 20 future mamme è stata convocata dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Al suo fianco in sala consiliare gli avvocati Vincenzo Iacovino e Massimo Romano che hanno curato il ricorso. In alto la diretta Facebook della conferenza stampa.