Punto Nascita al San Timoteo, si decide il destino: udienza di merito al Tar

Si terrà nella giornata di oggi, 27 gennaio, l’udienza di merito per la questione del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Come si ricorderà il punto nascita era stato chiuso nell’estate del 2019 ed era stato presentato un ricorso al Tar Molise con la costituzione del Comitato Voglio Nascere a Termoli, successivamente ribattezzato Molisanità#L113. Successivamente si tenne l’udienza al Consiglio di Stato che respinse l’appello dei Commissari alla Sanità, dell’Asrem e della Regione Molise riaprendo di fatto il punto nascita che ancora adesso fa nascere bambini in Basso Molise. Oggi l’udienza di merito al Tar che dovrebbe decidere quale sarà il futuro del punto nascita.