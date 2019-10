Punto Nascita a rischio, da Termoli ci si appella alle Iene

L’appello del Comitato Voglio Nascere a Termoli: sotto la lente la mancata richiesta di deroga per il San Timoteo

L’obiettivo è quello di cercare di smuovere la situazione in vista dell’udienza di merito di aprile «altrimenti rischiamo che ci venga chiuso tutto». Tornano a scrivere a Le Iene i rappresentanti del comitato Voglio Nascere a Termoli. Sotto la lente la richiesta di deroga ai 500 parti per il San Timoteo necessaria (ma ancora non richiesta) per permettere al punto nascita di continuare ad operare. Come affermato in conferenza stampa dall’avvocato Laura venittelli, infatti, nonostante le vittorie ottenute al Tar e al Consiglio di Stato al momento, in assenza del decreto di deroga ai 500 parti, il punto nascita sarebbe destinato a chiudere. E così il Comitato Voglio Nascere a Termoli ha scritto nuovamente alle Iene per cercare di smuovere le acque. Stando a quanto appreso nel corso del consiglio regionale di ieri mattina, infatti, non sarebbe chiaro a chi spetterebbe l’autorità di fare una richiesta in tal senso considerando che il Governatore della regione in Molise non è anche commissario ad acta. «E’ uno scarica barile della politica ma noi non ci stiamo» tuonano dal comitato che in questi giorni sta anche cercando di ottenere un incontro con il sottosegretario al ministero della sanità per perorare la causa del punto nascita termolese.