Punto di Valore, riprendono le attività culturali. Pronte le audizioni

Dopo il forzato stop imposto dalla pandemia, l’Associazione culturale Punto di Valore intende riprendere le attività culturali con il consueto entusiasmo, offrendo a giovani e giovanissimi l’opportunità di condividere la passione per la musica.

L’Orchestra giovanile, il Coro ragazze, il Piccolo Coro Voci Bianche e il Coro donne, sotto la direzione artistica dei maestri Savino Alessandro Di Palma, Basso Cannarsa e Gianluca De Lena, riaprono i battenti con delle nuove audizioni a cui possono partecipare tutti i ragazzi del Basso Molise.

Le audizioni si svolgeranno sabato 25 settembre a partire dalle ore 15.30 presso i locali della Chiesa del Carmelo in Via Panama a Termoli e sono rivolte ai bambini fino ai 12 anni (per il Piccolo Coro Voci Bianche), ai ragazzi che sanno suonare uno strumento musicale (dai 13 anni in su), alle ragazze e alle donne che hanno voglia di cantare.

Per partecipare alle audizioni occorre iscriversi riempiendo il modulo disponibile a questo indirizzo: https://forms.gle/vbAL1LMCPLnbwrp37

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo associazionepuntodivalore@gmail.com o visitare la pagina facebook dell’Associazione.

Ecco il video promo: https://youtu.be/NQ4TE4SRDak

In allegato la locandina delle audizioni.