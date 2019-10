Punto da un insetto, 58enne perde la vita per uno shock anafilattico

L’episodio a Montecilfone. I medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Paese sconvolto

Gli operatori della guardia medica hanno tentato di tutto per salvargli la vita ma per lui non c’è stato nulla da fare. Dramma questa mattina, 14 ottobre, a Montecilfone dove un 58enne è morto a seguito della puntura di un insetto. L’uomo, stando a quelle che sono state le prime ricostruzioni dell’episodio, pare stesse effettuando dei lavori nei campi, forse raccogliendo delle olive, quando all’improvviso è stato punto da un insetto. L’uomo ha iniziato immediatamente ad avvertire i segnali di un malore e ha tentato di raggiungere la guardia medica. Quando, però, è arrivato davanti ai medici era già in fin di vita. Gli operatori hanno tentato di tutto per soccorrerlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il cuore del 58enne ha smesso di battere presumibilmente a causa di uno shock anafilattico. Sotto shock i tanti che in paese lo conoscevano.