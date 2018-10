Punto da due calabroni, boscaiolo finisce in ospedale

MONTAQUILA

Momenti di panico per un boscaiolo di Scapoli che nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre, intorno alle ore 17, mentre tagliava la legna a Masserie La Corte (frazione di Montaquila) è stato assalito da due calabroni. La corsa vicino ad un bar poco distante ha salvato l’uomo che stava andando in shock anafilattico. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo presso l’ospedale Veneziale di Isernia. I medici del presidio hanno effettuato le analisi e le cure del caso. Attualmente l’uomo è fuori pericolo ma è ancora ricoverato. E’ necessario, infatti, attendere qualche ora per scongiurare eventuali complicazioni.