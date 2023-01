“Puntata” di Clementino a Colli a Volturno

Era diretto a Popoli per una serata musicale a Popoli e di passaggio per il Molise si è fermato per uno spuntino alla pizzeria La Casetta di Alessandro Angelone, protagonista del tuffo di Capodanno nel Volturno. Si tratta di Clementino, Il noto rapper napoletano fermatosi a pranzo nella pizzeria “La Casetta”. L’artista ha avuto modo di gustare le specialità molisane prima di rimettersi in viaggio verso Popoli dove si esibirà in concerto.

Nella foto è con Alessandro Angelone, titolare della pizzeria.