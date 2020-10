Punta le forbici alla gola di un passante, torna libero 32enne indagato

Si è discussa oggi, davanti ai giudici del Tribunale del Riesame, la richiesta di revoca degli arresti domiciliari a carico di un 32enne di Campobasso che una decina di giorni fa si era reso protagonista di un inquietante fatto di cronaca.

Il giovane, non si sa se in seguito ad un litigio o per un raptus, aveva puntato alla gola di un passante un paio di forbici che per fortuna poi non ha usato. Ebbene, oggi il Tribunale delle Libertà ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati difensori, Daiano Morena e Stefano Sabatini, di revoca dei domiciliari a carico dell’indagato e disposto l’obbligo di presentazione presso la Polizia giudiziaria. Restano in piedi le accuse di minacce e resistenza a pubblico ufficiale perché al momento dell’arresto operato dai Carabinieri di Campobasso aveva dato in escandescenza.