Pullman in panne sulla Bifernina, disagi al traffico

Un pullman ha subito un’avaria mentre stava percorrendo la Statale 647 Bifernina, all’altezza del km 33, poco dopo il bivio per Montagano. Il mezzo si sarebbe fermato sulla carreggiata in un tratto in cui la strada è interessata da una curva. Si registrano disagi al traffico per via di una parte della corsia occupata dal pullman, così come ai pendolari, costretti ad attendere peraltro in un orario condizionato dalle alte temperature. Sul posto sono giunti i Carabinieri per l’accertamento dell’episodio e per coordinare la viabilità, supportati in questa seconda operazione dal personale Anas, e i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso per trainare il pullman in avaria e rimuoverlo dalla carreggiata.